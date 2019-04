Personalplanung Das läuft schief bei der langfristigen Talentsuche

Sonst passiert das, worunter derzeit noch unzählige HR-Abteilungen ächzen: Sie befinden sich praktisch ständig in einem Aufholmodus, weil sie nicht in die langfristigen Pläne des Top-Managements einbezogen wurden. 22 Prozent der Befragten haben in der Korn-Ferry-Umfrage angegeben, dass dies bei ihnen der Fall sei. 21 Prozent sind der Meinung, zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Personalabteilung zu haben, um gleichzeitig kurzfristige und langfristige Rekrutierungsziele im Auge zu haben. Und der Großteil (57 Prozent) schiebt den Schwarzen Peter dem Management zu: Dieses sei eben doch zu sehr auf kurzfristige Ziele fokussiert.