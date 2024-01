Personalpolitik Mit dieser Kehrtwende gefährdet SAP seine Glaubwürdigkeit

Das Bild von SAP als vorbildlicher, fürsorglicher und vorsorgender Arbeitgeber es bekommt gerade tiefe Risse. Das ist besonders bemerkenswert, weil SAP dieses Image in den vergangenen Jahren selbst stark in den Vordergrund gestellt hat. Zurecht. Schließlich hat (oder hatte) das an der Börse wertvollste deutsche Unternehmen große Freiheiten, die es an die Belegschaft weitergab: vergleichsweise gute Bezahlung, Aktienpakete, Unterstützung beim Hauskauf und Flexibilität für Eltern.