Perspektive bieten So sagen Chefs richtig Nein

Liegt die Antwort nicht auf der Hand, kann es laut Wehrle eine gute Idee sein, einfach mal andere Teammitglieder um ihre Einschätzung zu bitten. Wenn die sich trauen, offen ihre Meinung zu sagen, ist es um die sogenannte psychologische Sicherheit im Betrieb gut bestellt. Dieses Konzept habe gerade in den vergangenen Jahren in der Praxis stark an Bedeutung gewonnen, berichtet Wehrle. Wenn es Vorgesetzten gelinge, ein Klima für den offenen Meinungsaustausch zu schaffen, in dem auch Fehler eingestanden werden könnten, stärke das die Resilienz.