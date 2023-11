Perspektive statt Frust So sagen Chefs besser Nein

Chronische Nein-Sager disqualifizieren sich als Chef. Das scheint klar. „Wenn Sie als Führungskraft immer nur Nein sagen, sind Sie überflüssig“, mahnt Personalexperte Torsten Biemann. „Wichtig ist doch zu erkennen, welche Forderungen berechtigt sind“, sagt der Professor für Personalmanagement und Führung an der Universität Mannheim. Viele Beschäftigte haben jedoch aktuell das Gefühl, als würden Wünsche grundsätzlich erst einmal abgeschmettert. Das führt zu Frust und immer häufiger zu Kündigungen – was letztlich in Zeiten des Personalmangels auch dem Nein-Sager-Chef schadet.