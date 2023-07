Perspektivwechsel: Inspiration durchs Lesen

Frank Thelen, Investor

Hidden Systems – Water, Elecricity, the Internet and the Secrets Behind the Systems we use every day von Dan Nott

Worum geht‘s?

Strom, Wasser, Internet – wir sind umgeben von Systemen, die wir nicht sehen und die für uns trotzdem selbstverständlich sind. Dan Hott setzt sich mit dieser für uns wichtigen Infrastruktur in Comic-Form auseinander – und erklärt, wie sie funktioniert, was dahintersteckt und welche gesellschaftlichen Auswirkungen es hat, wenn sie ausfällt.

Was nehmen Sie mit?

Um zu verstehen, wie wir bestehende Systeme verändern und nachhaltiger gestalten können, ist es wichtig zu verstehen, wie sie entstanden sind.

Warum lohnt die Lektüre?

In meinen Augen sollte sich jeder mit diesen für uns essenziellen Strukturen und Systemen auseinandersetzen. Unsere Welt zu verstehen, macht nicht nur Spaß, sondern hilft auch dabei, bessere Entscheidungen zu treffen. Deshalb empfehle ich das Buch auch ganz besonders unserem Wirtschaftsminister. ;-)

Bild: PR, imago images