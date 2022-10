Peter Tauber beim The Shift Summit: „Unsere Gesellschaft wäre leistungsfähiger, wenn wir mehr aufeinander achten würden“

Mittlerweile sind Sie selbst beratend tätig. Sie beraten Unternehmen, Stiftungen und Institutionen auch zum Thema Führungskultur. Inwiefern sprechen Sie in Ihrer Beratung Ihre Erlebnisse an? Und welche Tipps geben Sie Führungskräften mit auf den Weg?

Bei mir gab es natürlich, als ich angefangen habe, zu reflektieren, auch ein paar Schlüsselmomente. Als Generalsekretär besuchte ich so ungefähr 120 Kreisverbände im Jahr. Ich war also jeden dritten Abend unterwegs. Stellte mich den Diskussionen mit der Parteibasis, fuhr in der Nacht noch zurück nach Berlin. Und ehrlich gesagt ist das nicht immer schön. Das sind schwierige Diskussionen. Ich versuchte, Empathie zu zeigen. Am nächsten Morgen war ich dann gerädert und traf auf die Kanzlerin, die von einem Gipfel aus Brüssel oder aus den USA zurückgekommen war. Und sie war das blühende Leben und ich dachte irgendwie: Was mache ich falsch? Ich habe nicht dieselbe Resilienz, bin nicht so robust und irgendwie kaputt. Ich habe den Fehler gemacht und mich mit ihr verglichen. Ich dachte, wenn sie es aushält, dann muss ich das doch auch. Ich bin ein Mann. Und das ist natürlich falsch, denn ich habe mich nicht gefragt, wo ist mein Limit.