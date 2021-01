Pflicht zum Homeoffice Stell dir vor, es ist Montag – und keiner kommt

Es gibt kein einziges größeres Unternehmen, das öffentlich verkündet: Wir haben geöffnet – und verpflichten unsere Mitarbeiter zur Anwesenheit. Und doch hat sich in den vergangenen Tagen unter dem Slogan „Macht Büros zu“ eine immer lautere Bewegung gebildet, die eine Pflicht zum fordert, um die Coronapandemie einzudämmen. Gegen wen agitiert diese da also? Sind es wirklich die Unternehmen im Allgemeinen und all die Vorgesetzten im Speziellen, die ihre Mitarbeiter zwar nicht körperlich zwingen, aber doch subtil unter Druck setzen, jeden Tag ins Büro zu kommen? Und zwar nicht weil es notwendig ist, sondern aus Prinzip.