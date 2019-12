Piëch, Iacocca, Béteille Diese Wirtschaftsgrößen verabschiedeten sich 2019

DIETER FUCHS:

Sein Aufstieg zum größten deutschen Gewürzhersteller begann, als er auf einem Fahrrad Haushalte in Dissen am Teutoburger Wald mit Salz und Pfeffer in Tüten belieferte. 1963 brachte Fuchs die Fuchs-Dekorbox in den Handel, 1970 führte er die ersten Gewürzregale für Supermärkte ein. Zu dem Firmenimperium gehören neben der Gewürzmarke Fuchs zahlreiche weitere bekannte Namen wie Ostmann, Kattus, Fugeo oder Bamboo Garden. Dieter Fuchs starb am 1. März im Alter von 90 Jahren im Kreis seiner Familie.

Bild: dpa