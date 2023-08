Pläne der Arbeitgeber Diese 4 Grafiken zeigen: So stark treiben Inflation und Personalmangel die Gehälter

Anders verhält es sich beim Fachkräftemangel. Jedes zweite Unternehmen reagiert mit den Gehaltsanpassungen auf das knappe Angebot an Arbeitskräften. Im vergangenen Jahr lag dieser Wert noch 2,5 Prozentpunkte niedriger. Tatsächlich waren in Deutschland im zweiten Quartal dieses Jahres 1,74 Millionen Stellen ausgeschrieben (IAB). Etwas weniger als im ersten Quartal. Und gerade in der Steuer- und Rechtsberatung und dem Transportwesen, in Architekten- und Ingenieurbüros und Reisebüros klagen besonders viele Unternehmen in einer aktuellen Befragung des ifo-Instituts und der staatlichen Förderbank KfW über Probleme bei der Mitarbeitergewinnung.