Politiker, Wissenschaftler, Chefs Wem die Deutschen in der Coronakrise vertrauen

Bei der Frage danach, wer bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie gute Arbeit leistet, stehen Konzern-Chefs an letzter Stelle. Das ergab das Frühjahrs-Update des Edelman Trust Barometer 2020 der internationalen Kommunikationsagentur Edelman. Bei der Umfrage wurden weltweit mehr als 13.200 Menschen in elf Ländern befragt, davon 1200 in Deutschland. 57 Prozent der Deutschen bescheinigten Wissenschaftlern in der Coronakrise einen guten Job, ihnen folgten kommunale Behörden (45 Prozent) und die Bundesregierung (44 Prozent). Lediglich jeder Vierte konnte den CEOs eine gute Arbeit in der Coronakrise bestätigen.