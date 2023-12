Politische Positionierung Wie viel Meinung kann sich ein CEO erlauben?

Der Spitzenmanager ist mit dieser Offenheit eher eine seltene Erscheinung. Ein Einzelfall aber ist er nicht. Erst am Dienstag hat BDI-Präsident Siegfried Russwurm in einem Zeitungsinterview gesagt: „Wir tun gut daran, uns den Aussagen der AfD auch öffentlich deutlich entgegenzustellen.“ Nicola Leibinger-Kammüller, die Vorstandsvorsitzende des Maschinenbauers Trumpf, kritisierte nach dem Überfall der Hamas auf Israel öffentlich die „Ja-aber-Rhetorik aus der Mitte der Gesellschaft“. Und Disney-Chef Bob Iger strich im Frühjahr sogar Investitionen in einen in Florida geplanten Themenpark, nachdem ein Streit mit Gouverneur Ron DeSantis eskaliert war. Dieser hatte ein Gesetz erlassen, in dem die Diskussion über sexuelle Identität in Schulen eingeschränkt wurde.