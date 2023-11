Präsentismus Warum es keine gute Idee ist, krank zu arbeiten – erst recht nicht im Homeoffice

So wie Engelhard geht es vielen Unternehmern und Arbeitnehmern in Deutschland: Sich krankzumelden fällt häufig schwer – gerade dann, wenn man sich mit der Arbeit identifiziert. Mehr als ein Viertel der Beschäftigten arbeitet hierzulande häufig trotz Krankheit, besagt eine aktuelle Studie der Techniker-Krankenkasse. Immerhin: Vor der Coronapandemie waren es früheren Studien zufolge noch mehr, etwa ein Drittel. Dennoch: Lediglich 17 Prozent der Befragten geben in der aktuellen Studie an, immer zu Hause zu bleiben, wenn sie krank sind. Oft werde sogar zu Medikamenten gegriffen, um arbeiten zu können. Bei den Führungskräften tut das mehr als jeder Fünfte häufig (21 Prozent), bei den Beschäftigten ohne Führungsverantwortung sind es immer noch 16 Prozent.