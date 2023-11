Psychische Erkrankungen Die Zahl der Depressionen steigt – warum das sogar ein gutes Zeichen ist

Psychiatrieprofessor Hegerl rät Angehörigen, sich gut über die Erkrankung zu informieren. Wer wenig über Depressionen weiß, wird den Rückzug des erkrankten Partners oder Freundes falsch einordnen. „Es ist keine Lieblosigkeit, kein Sich-gehen-lassen oder gar böser Wille, sondern Folge der Erkrankung“, so Hegerl. Am besten können Angehörige unterstützen, indem sie einen Termin beim Arzt organisieren und den Betroffenen gegebenenfalls dorthin begleiten. Denn in der Depression fehlt den Betroffenen oft die Kraft, sich selbst Hilfe zu suchen.



