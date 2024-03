Psychische Erkrankungen Nichts geht mehr? So erkennen Chefs, ob ihre Mitarbeiter leiden

Wenn sich Führungskräfte fragen, auf welche Mitarbeiter sie besonders achten sollten, liegen einige Antworten nahe. So sind Frauen stärker betroffen. Psychische Erkrankungen waren zuletzt der Grund für Berufsunfähigkeitsrenten bei 49 Prozent der Empfängerinnen und bei 37 Prozent der Empfänger. Ähnlich sah das Geschlechterverhältnis bei den Fehltagen in der TK-Statistik aus. „Frauen üben öfter Berufe aus, die Kontakt mit Menschen und schwierigen sozialen Situationen mit sich bringen“, erklärt Walter die Diskrepanz. Neben dem Gesundheits- und Sozialwesen seien psychische Probleme besonders häufig in der öffentlichen Verwaltung und Sozialversicherung, dem Bildungswesen sowie in Banken und Versicherungen zu finden.