Psychische Erkrankungen Zahl der Depressionen steigt – warum das kein Alarmzeichen ist

Die Zahl der Depressionen steigt seit Jahren stark an. Für Ulrich Hegerl, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, ist dies allein aber kein Grund zur Beunruhigung – im Gegenteil: „Dahinter steckt eine erfreuliche Entwicklung. Wir haben mehr Menschen, die sich Hilfe holen“, sagt der Professor für Psychiatrie am Universitätsklinikum Frankfurt bei der Vorstellung des Deutschland Barometer Depression, das von der Stiftung herausgegeben wird. „Depressionen werden häufiger erkannt und nicht mehr so oft versteckt.“ Das Bewusstsein und die Sensibilität für die Erkrankung haben also zugenommen, nicht die Erkrankung selbst.