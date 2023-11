Psychische Gesundheit Von den Finnen lernen, wie man den Winterblues vertreibt

Manche Unternehmen gehen noch weiter, berichtet Mareike Bruns. Sie würden für die dunkelste Zeit im Jahr sogar Büros in Spanien oder Süditalien anmieten. „Dort können die Angestellten dann für einige Wochen arbeiten.“ Bislang seien das aber Ausnahmen. Das Wichtigste sei, so Bruns’ Erfahrung, dass Mitarbeiter offen ansprechen können, wenn sie einen schwierigen Tag haben und nicht so viel erledigen können wie gewöhnlich.



Transparenzhinweis: Dieser Artikel erschien erstmals am 4. Februar 2023 bei der WirtschaftsWoche. Wir haben ihn aktualisiert und zeigen ihn aufgrund des hohen Leserinteresses erneut.



