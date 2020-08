Psychologe über Coachings: „Ich habe viele unsinnige Sachen gesehen“

Einer dieser Bestsellerautoren ist Jack Nasher. Er bezeichnet sich als „meistgelesener Wirtschaftspsychologe Kontinentaleuropas“ und ist Professor für Führung und Organisation an einer Business School. Eine Klage mit dem Ziel, ihm die Bezeichnung als Wirtschaftspsychologe zu verbieten, scheiterte. Das Oberlandesgericht München entschied, es reiche aus, den Forschungsgegenstand im Nebenfach studiert zu haben. Finden Sie es problematisch, dass die Berufsbezeichnung des Wirtschaftspsychologen nicht geschützt ist?

Ich glaube, sie ist zu wenig geschützt. Es müsste klare Regeln geben, wie hoch der prozentuale Anteil von Psychologie-Modulen in einem Studiengang sein muss, damit man von einem Psychologie- oder Wirtschaftspsychologie-Abschluss reden darf. Dieser Anteil sollte meiner Meinung nach mindestens bei 70 Prozent liegen. Niemand, der drei Module mit medizinischen Inhalten in seinem Studium hatte, darf sich später Mediziner nennen. Dahin müssen wir auch in der Wirtschaftspsychologie kommen.



