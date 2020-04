Psychologie Wem Homeoffice leicht fällt – und wem nicht

Ist es womöglich eine Frage des Typs, wie gut die Arbeit im Homeoffice gelingt? Können jetzt Mitarbeiter, die im direkten Kontakt eher unauffällig sind, plötzlich punkten, weil sie ihre Arbeit auch zwischen Küche und Wäscheständer zuverlässig erledigen? Können die Dauerplauderer aus den Konferenzräumen auf einmal nicht mehr ihre Stärken ausspielen? „Führungskräfte lernen ihre Mitarbeiter jetzt neu kennen“, sagt Personalexpertin Katrin Luzar von Monster.de. Festgefahrene Gruppendynamiken würden in der ungewohnten Situation durchbrochen – und mancher muss seine Rolle erst einmal neu finden. Und Conny Herbert Antoni, Arbeits- und Organisationspsychologe an der Universität Trier, betont: „Persönlichkeitsfaktoren haben Einfluss darauf, wie gut jemand mit dem Homeoffic zurechtkommt. Es gibt Hinweise darauf, dass Menschen, die sehr sozial orientiert sind, nicht so gern allein sind und dadurch auch weniger leistungsfähig sein können.“