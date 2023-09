Psychologische Erkenntnisse Was Forscher über die Schattenseiten des Homeoffice herausgefunden haben

Doch ein Forscherteam der MIT Sloan School of Management, der Harvard University und der Cornell University hat in einer aktuellen Studie herausgefunden, dass es einen großen Unterschied macht, ob Beschäftigte während ihrer regulären Arbeitszeiten im Homeoffice arbeiten oder außerhalb dieser Zeiten. Wer vor oder nach den normalen Arbeitszeiten im Homeoffice arbeitet, dessen Wohlbefinden leidet stärker als bei Beschäftigten, die gar nicht im Homeoffice arbeiten. Wer in der regulären Zeit am heimischen Schreibtisch arbeitet, steigert so hingegen das eigene Wohlbefinden – und ist sogar zufriedener im Job. Doch egal, wann die Heimarbeit stattfindet: Wer von zu Hause aus arbeitet, ist laut der Erhebung nach eigener Aussage engagierter als reine Büroarbeiter.