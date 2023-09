Psychologische Erkenntnisse Was Forscher über die Schattenseiten des Homeoffice herausgefunden haben

So verlockend diese maximale Freiheit klingen mag, so trügerisch ist sie: „Die Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten im Homeoffice erhöht sich signifikant, wenn es explizite Vereinbarungen mit dem Arbeitgeber für die Arbeit von zu Hause gibt“, schreiben Lutz Bellmann und Olaf Hübler, die in einer Studie für das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zu diesem Ergebnis kamen. „Ein präziser Vertrag hilft, unbezahlte Überstunden zu vermeiden. Die Arbeitnehmer wissen besser, was sie zu tun haben und was nicht notwendig ist“, schreiben die Autoren in der Studie.