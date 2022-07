Psychologische Studie Wer braucht schon Harmonie? Die meisten Beschäftigten streben nach Macht

Psychologe Scheffer ging vor der Auswertung davon aus, dass die Verteilung der Motive bei Berufstätigen gleichmäßig ist – also bei jeweils einem Drittel liegt. Falsch gedacht. Für die aktuelle Studie wertete Scheffer mit einem Team Antworten von 7031 Führungskräften und Angestellten aus dem Zeitraum von 2014 bis 2021 aus. Die Probanden mussten in einem anderthalbstündigen Test unter anderem zu 15 verschiedenen Zeichnungen auf Basis offener Fragen eine Geschichte erzählen. Die Bilder, die viele Arbeitssituationen umfassen, ließen Scheffer und seine Kollegen anfertigen. Zu sehen sind Strichmännchen, die mal einen Berg hochkraxeln und mal am Schreibtisch vor einem Dokument sitzen. Die Probanden suchen sich bei jedem Bild eine Person aus und beschreiben in eigenen Worten, was diese gerade tut und fühlt. Ein Team aus Diplompsychologen wertete die Geschichten aus. Pro Proband bedeutet das für die Psychologen rund eine Stunde an Arbeit.