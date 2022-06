Psychopathen in der Chefetage „Ein Drittel sind miese Chefs, unter denen die Mitarbeiter wirklich leiden“

In Ihrem Buch machen Sie eine Typologie der schrecklichsten Chefs auf. Welche kommen am häufigsten vor und wie lassen sie sich charakterisieren?

Am häufigsten treffen Mitarbeiter auf Narzissten. Ihr überaus starkes Selbstbewusstsein hat sie oftmals in die Position gebracht. Sie halten sich als Mitarbeiter gerne Claqueure. Wer selbst gute Ideen hat und diese vorträgt, wird schnell abgesägt, weil der Narzisst Angst hat, jemand könnte seine Genialität in Fragen stellen. Dann gibt es die Egomanen. Sie sind nur an ihrem eigenen Vorteil interessiert. Weder das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter noch der Erfolg der Firma stehen für sie im Vordergrund. Sie ertragen keine Kritik und lassen das den Kritiker auch spüren.



Und Nummer drei?

Der Tyrann. Er kann charmant sein und hat gute schauspielerische Fähigkeiten. Wenn es aber darum geht seine Ziele durchzusetzen, ist er eiskalt. Er schikaniert Mitarbeiter und Kollegen vor versammelter Mannschaft, schüchtert andere massiv ein, wenn sie nicht seiner Meinung sind.