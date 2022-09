Quiet Quitting „Unternehmen lebten immer mit dem Gefühl, die Ressource Arbeitnehmer sei unendlich“

Mir sagte diese Tage eine Mitarbeiterin an der Hotline einer Bank um 18.05 Uhr, als sie selbst die Frage so schnell nicht beantworten konnte: „Ich mache grade schon Überstunden für Sie, mein Dienst ist um 18 Uhr zu Ende.“ Das sind Menschen, die für die Extra-Meile weder Wertschätzung, noch erhöhten Kündigungsschutz oder Rückkehrgarantien bekämen. Also warum sollten Sie?

Arbeit macht Spaß, man verbringt einen Großteil seiner täglichen Zeit damit, man erfährt Bestätigung, sie strukturiert den Tag, man hat einen sozialen Umgang mit den Kollegen, die vielleicht Freunde sind, man hat das Gefühl, gebraucht zu werden, im besten Fall hat man Erfolgserlebnisse – vielleicht auch durch dankbare Kunden. Mit Glück arbeitet man in einem Unternehmen, das keine Wertschätzungswüste ist und bekommt Anerkennung und Dankbarkeit. Dumm nur, dass die Arbeitnehmer in den vergangenen Jahren gelernt haben, dass die Solidarität nur in eine Richtung geht. Dass sie selbst keine bekommen, sobald die Firmen Restrukturierungen und Entlassungen ausrufen oder sie outsourcen. Schon in der Kurzarbeit haben sich viele Beschäftigte als abgeworfener Ballast gefühlt, sie wurden unzufrieden und bekamen Abwanderungsgelüste.