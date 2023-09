Randstad-Deutschlandchef „Die Gen Z will Erklärungen, warum sie tut, was sie tut“

WirtschaftsWoche: Herr Jager, viele Boomer gehen bald in Rente. Jüngere Menschen können somit früher in verantwortungsvolle Rollen schlüpfen. Zumindest theoretisch. Was ist Ihr Eindruck: Lassen die Unternehmen sie auch?

Richard Jager: Es gibt noch viel Zurückhaltung und die Ansicht: Der muss noch ein bisschen warten und reifen. Damit bin ich nicht ganz einverstanden. Denn je stärker sich die Demographie verändert, desto mehr wirkt sich das auch auf den Arbeitsmarkt aus. Darauf müssen Unternehmen reagieren.