Ranking: Die besten Personalberater Warum selbst Top-Gehälter nicht mehr reichen

Doch im letzten Augenblick machte der Ingenieur einen Rückzieher. Und sagte Hansen im Vertrauen, dass es nicht am Job lag – sondern an den unsicheren Zeiten. Den Arbeitgeber zu wechseln sei ihm da schlichtweg zu riskant. Schließlich war er seit zehn Jahren im Großkonzern. Etabliert – und mit betrieblicher Altersvorsorge. Was, wenn die Firma, die ihn abwerben wollte, in der heranziehenden Rezession Stellen abbauen – und er als Neuankömmling als Erster gehen müsste?