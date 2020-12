Rat der Weisen Der Akku ist leer nach 2020 – wie bleibe ich leistungsfähig?

Doch mitten in der Pandemie erst damit zu beginnen, kann eine zusätzliche Hypothek darstellen. Daher empfehle ich für die schnelle Entspannung im Alltag, sich ein sogenanntes Positives Portfolio auf dem Smartphone anzulegen. Dabei geht es um einen Ordner auf dem Startbildschirm, in dem wir Fotos, Videos und Musikstücke ablegen, die für uns mit sehr positiven Emotionen verknüpft sind. Typische Kandidaten sind Fotos der Familie, von Haustieren, Urlaubserinnerungen und Naturaufnahmen. Das Anlegen dieses virtuellen Albums an sich ist schon eine aufmunternde Beschäftigung, später steht es für den kleinen Glückskick im Alltag zur Verfügung und darf regelmäßig erweitert werden.



Im Zweifel gilt: Bei länger anhaltenden psychischen Beschwerden sollten Sie einen Arzt oder Psychotherapeuten aufsuchen. Eine Depression unterscheidet nicht zwischen Höchstleistern und „normalen“ Mitarbeitenden.



Nico Rose ist Experte für Positive Psychologie und Professor für Wirtschaftspsychologie an der International School of Management (ISM) in Dortmund.



