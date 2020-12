Rat der Weisen Ich bin unterfordert – wie sage ich's dem Chef?

In vielen Firmen ist es üblich, Entwicklungspläne zu vereinbaren. Darin wird schriftlich festgehalten, was Sie tun müssen, um in einer bestimmten Zeit an bestimmte Positionen zu gelangen. Wenn Ihre Vorgesetzten keine Bereitschaft zeigen, mit Ihnen zumindest einen solchen Plan aufzusetzen, dann hilft nur eins: Freundlich ein Zwischenzeugnis anfragen und vielleicht noch einige Weiterbildungen mitnehmen. Wenn die Zeit gekommen ist, dann gehen Sie – und zwar in Richtung der Tätigkeiten, wo Sie Ihre Interessen und Kompetenzen gut einsetzen können.