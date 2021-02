Rat der Weisen Wie bleibe ich stundenlang konzentriert, ohne mich ablenken zu lassen?

Da momentan viele Menschen im Homeoffice arbeiten, bedeutet das gleichzeitig ein Mehr an Ablenkungen. Mal klingelt der Paketbote an der Haustür, mal will der Partner oder die Partnerin eine Runde quatschen, mal brauchen die Kinder Hilfe bei einer Schulaufgabe. Und auch schon vor Corona und dem Arbeiten von zu Hause gab es genügend Ablenkungen. Wie schön wäre es, wenn es einen einfachen Ausknopf dafür gäbe. Da das aber nicht der Fall ist, fragte uns ein Leser: „Wie bleibe ich stundenlang konzentriert, ohne mich ablenken zu lassen?“