Rat der Weisen Wie bringe ich KollegInnen zu mehr Konferenzdisziplin?

Es ist ja nicht so, dass Konferenzen und Meetings in der Coronapandemie weniger geworden wären. Sie finden nur fast ausschließlich online statt. Aber ob Konferenzraum oder Zoom: Wer selbst ab und zu solche Zusammenkünfte plant, weiß, dass Kolleginnen und Kollegen gerne erst einmal auf den grünen Zusage-Haken klicken - und kurz vor dem Meeting doch noch absagen. So geht es auch einer Wiwo-Leserin, die beklagt: „Meine Kolleginnen und Kollegen sagen oft kurzfristig ihre Teilnahme an den von mir organisierten Meetings ab. Wie kann ich das ansprechen und sie zu mehr Verbindlichkeit anhalten?“