Rat der Weisen Wie bringe ich meine Aufgaben zügig zu Ende?

Setzen Sie sich Grenzen bezüglich der tückischen, aber überaus angenehmen Ablenkungs-Fallen. Erlauben Sie sich zwei, maximal drei Zeitfenster am Tag, an denen Sie E-Mails und Social Media in Ihr Leben lassen. Fokussieren Sie sich auf Ihre wirklich wichtigen Aufgaben. Planen Sie dafür „Termine mit sich selbst“ ein und belohnen Sie sich, wenn Sie es geschafft haben – nicht nur mit Pausen.



Lothar Seiwert ist Coach, Keynote-Speaker und Autor zahlreicher Ratgeber für Zeitmanagement („Simplify your Life“ und „Die Intervall-Woche“). Er trägt außerdem den Titel Certified Speaking Professional (CSP) und Global Speaking Fellow (GSF) und ist Ehrenpräsident der German Speakers Association (GSA).



