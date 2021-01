Rat der Weisen Wie kann ich wirklich abschalten?

Antwort: Oftmals hört man Ratschläge, eine abendliche Routine sorge dafür, dass man „runterkommt“ und beruhigt einschläft. Vergessen Sie das! Wenn Sie einmal am Grübeln sind, sind Automatismen und Routinen das Schlimmste, was Sie tun können. Denn je automatischer Sie handeln, desto eher denken Sie über Schlechtes nach und schalten nicht ab. Wenn mich Grübeleien früher belasteten, fuhr ich zum Beispiel oft Rennrad. Eine ganz schlechte Idee. Je monotoner die Tätigkeit, desto belastender werden Probleme. Ausdauersport ist also das Letzte, zu dem ich raten würde. Genauso wie Musikhören oder Spaziergänge.