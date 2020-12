Rat der Weisen Wie kriege ich negative Gedanken aus dem Kopf?

Feiern Sie Ihre Erfolge – jetzt gleich, mit sich selbst. Und lesen Sie das immer mal wieder nach. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das, was Sie in der Vergangenheit Positives erreicht haben. Dann wird Ihnen Ihre innere Kraft bewusst. Tun Sie das nun jeden Tag. Schreiben Sie sich jeden Abend Ihre Tageserfolge bei der Arbeit und auch die privaten auf. Und feiern Sie jeden einzelnen.

„Glauben“ (!) Sie mir: Nichts motiviert mehr als positive Gedanken.



Lothar Seiwert ist Coach, Keynote-Speaker und Autor zahlreicher Ratgeber für Zeitmanagement („Simplify your Life“ und „Die Intervall-Woche“). Er trägt außerdem den Titel Certified Speaking Professional (CSP) und Global Speaking Fellow (GSF) und ist Ehrenpräsident der German Speakers Association (GSA).



Wenn Sie eine Frage haben, senden Sie uns diese bitte an erfolg@wiwo.de oder via Facebook, Instagram und LinkedIn.