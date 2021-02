Rat der Weisen Wie werde ich als duale Studentin als vollwertige Kollegin wahrgenommen?

Das ist wichtig, denn es definiert, wie Sie sich zunächst selbst wahrnehmen sollten: Nämlich als eine neue Kollegin, nicht als Studentin in der Praxiszeit. Achten Sie darauf, dass dies Ihr persönliches Selbstverständnis hinsichtlich Ihrer Rolle wird. Erst wenn man von seiner Rolle selbst überzeugt ist oder für den Anfang sich zumindest ihrer bewusst ist, kann man an der Außenwahrnehmung arbeiten.



Und dann bleibt doch eigentlich nur noch die Frage, die sich jede „Neue“ stellt: Wie kommt man als neue Mitarbeiterin in einem bestehenden Team an? Die gute Nachricht: Sie haben es selbst in der Hand. Gehen Sie auf Ihre Kolleginnen und Kollegen zu, beobachten sie die Vorgänge, stellen Sie Fragen, hören Sie aktiv zu und vor allem: Packen Sie immer direkt dort mit an, wo Hilfe gebraucht wird. So werden alle neuen Kolleginnen, ob Berufserfahrene oder Berufsanfängerin, schnell zu vollwertigen Teammitgliedern und sind aus der Abteilung nicht mehr weg zu denken.