Ratioform-CDO Elke Katz: „Die Frage ist, ob Digitalisierung sanft sein kann“

Sehen Sie eine Veränderung bei der ganz jungen Generation? Suchen sich junge Leute gezielter Studienfächer und Ausbildungsberufe mit digitaler Zukunft? Werden sie entsprechend beraten?

Bei meinen Kindern, die beide zur Schule gehen, erlebe ich schon, dass in den Schulen mehr passiert. Aber ist das ausreichend? Da habe ich Zweifel. Wir haben noch eine zu enge Vorstellung von dem, was Digitalisierung bedeutet, welche Berufsbilder darin stecken, welches Know-how und welche Fähigkeiten in Zukunft relevant sind, zum Beispiel Lösungsorientierung, Kreativität, Lernbereitschaft oder agiles Projektmanagement. Auch im Bekanntenkreis höre ich häufig: Was ich für meinen jetzigen Beruf benötige, habe ich nicht in der Schule oder an der Uni gelernt, sondern bei Youtube oder mir selbst beigebracht. Das kann und darf nicht unser Anspruch sein. Die Zeit, die wir in die Ausbildung investieren, sollte uns das mitgeben, was in der Arbeitswelt auch gebraucht wird.