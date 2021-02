Reinhold Würth „Arroganz ist die ekelhafteste Eigenschaft“

Wie passt das zusammen auf der einen Seite Sparsamkeit zu predigen und auf der anderen Seite eine Jagd zu haben, in einem Schloss zu leben?

Da haben Sie Recht, das passt nicht zusammen. Aber das Schloss ist ein Schlösschen, dass ich als Ruine damals für 200.000 gekauft und renoviert habe. Und die Jagd ist der einzige Luxus, den ich mir leiste. Das gibt mir viel Kraft und Freude mit der Familie darauf zu reisen. Die Jagd ist zwar kein Sparstrumpf aber eine wertvolle Investition. Hersteller sind heute bis zu 15 Jahre ausgebucht. Wenn ich die verkaufen würde, könnte ich sogar Gewinn machen. Deshalb ist das Geld gut angelegt.



Wie investieren Sie sonst in Geld?

Immer in das Unternehmen. Wir nähern uns jetzt in der Bilanz von 2020 der sechs Milliarden Euro an Eigenmitteln. Das entspricht einer Eigenkapitalquote von 44 Prozent. Für meine Heimatstadt Künzelsau zahlen wir 80 Prozent der Gewerbesteuern. Deshalb kann sich die Stadt einiges leisten, das sich andere nicht leisten können. Außerdem beschäftige ich mich über das Geschäft hinaus sehr stark mit der Kunst. Ich habe eine große Kunstsammlung, die ich in Museen der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung stelle. Die größte private Kunstsammlung in Europa übrigens. Auch meine Mitarbeiter bilde ich durch die Kunst.