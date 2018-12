Reportage Der Hund weiß am besten, wer ein Chef ist

„Johnny komm, komm“, beginnt Florian noch einmal. „Bleib, bleib.“ „Jetzt muss er eigentlich rum“, kommentiert René aus dem Wohnzimmer. Florian kommt in Schwung. Er hüpft über einen Maulwurfshügel, um an der Spitze der Herde zu bleiben. Doch die Schafe laufen an ihm vorbei. Genervt atmet er aus. Kley rät ihm nun durch das Headset, sich vorzustellen, ein Kollege ignoriere ihn bei der Arbeit. „Soll ich den Hund etwa anbrüllen?“, fragt der sonst so ruhige Florian. „Ja, volles Rohr!“, ruft der Schäfer ins Telefon.