Resilienz: So sind diese Manager mit Schicksalsschlägen umgegangen

Bill McDermott

Eigentlich wollte er sich um Mitternacht nur ein Glas Wasser holen. Dabei stürzte der ehemalige SAP-Chef Bill McDermott im Haus seines Bruders in der USA, wo sie zuvor den Geburtstag des Vaters gefeiert hatten. Eine Glasscherbe bohrte sich in sein linkes Auge. Die Ärzte versuchen, es zu retten, scheitern jedoch. In einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ sagt McDermott: „Jedem kann so etwas passieren. Wichtig ist, wieder aufzustehen, wenn man hingefallen ist.“ Der Manager ging also weiter seiner Arbeit nach, schrieb E-Mails und nahm an Telefonkonferenzen teil. Nur an den Hauptsitz nach Walldorf konnte er erst Monate später wieder reisen. Dem US-Fernsehsender CNBC berichtete er später, dass der Unfall sein Leben besser gemacht habe.

Bild: ServiceNow