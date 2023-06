Rheinmetall-Personalchef „Zum ersten Mal müssen wir uns für unsere Produkte nicht rechtfertigen“

Klassische Karrieremessen sind also in einer Zeit, in der so viel digital abläuft, tatsächlich noch ein Ding?

Es geht ja nicht nur darum, auf sich aufmerksam zu machen. Aufmerksamkeit ist die Eintrittskarte in einen Dialog mit den Bewerbern. Dafür spielen Karrieremessen eine wichtige Rolle. Wir haben auch ein eigenes Event veranstaltet, um im Softwarebereich mit der Gamerszene in Kontakt zu kommen. Und wir haben in diesem Jahr sogar einen Stand auf dem Musikfestival in Wacken.