Rheinmetall-Personalchef „Zum ersten Mal müssen wir uns für unsere Produkte nicht rechtfertigen“

Das heißt: Die Zeitenwende, die Olaf Scholz für die europäische Außen- und Sicherheitspolitik ausgerufen hat, spüren Sie in Ihrer Personalarbeit?

So ist es. Mit der Einschränkung, dass sie bei uns schon früher begonnen hat. Unser Geschäft wächst schon seit einigen Jahren aufgrund der Internationalisierung. Deshalb haben wir etwa das Recruiting zentralisiert. Vorher fand die Personalgewinnung lokal in Verantwortung der Tochtergesellschaften an den jeweiligen Standorten statt. Und wir sind unter den lokalen Marken aufgetreten. All das haben wir geändert: Um eine höhere Chance zu haben, mit Kandidatinnen und Kandidaten ins Gespräch zu kommen, treten wir einheitlich unter dem Namen Rheinmetall auf. 2013 konnten wir als Konzern zum ersten Mal überhaupt ermitteln, wie viele Bewerbungen wir eigentlich bekommen. Das waren damals 17.000 Zuschriften.