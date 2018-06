Rhetorik-Trainer So kontern Sie fiese Tricks beim Diskutieren

Wieso funktioniert diese rhetorische Methode trotzdem so oft? Tja, das Raffinierte am „Wo kommen wir denn da hin?“-Trick ist, dass der Anwender damit im Kopf der Zuhörer in Windeseile einen Zusammenhang herstellt, der mangels Zeit und Muße im Laufe einer hitzigen Diskussion von den Zuhörern nicht schnell genug als unlauter entlarvt werden kann. In den Köpfen bleibt hängen: Werbeverbot für Zigaretten heißt bald Werbeverbot für alles Denkbare. Ehe für alle heißt am Ende jeder mit jedem und Sodom und Gomorrha. Der Trick versagt nur dann, wenn er zu offensichtlich überspannt wurde, wie bei unseren weitergedachten Beispielen gerade.