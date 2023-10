Rhetoriktipps „Menschen wollen nicht überzeugt werden, sondern recht haben“

Also ist hier ganz besonders Vorsicht geboten, auch beim Einsatz von Smileys?

Ja, denn manche Gesprächspartner gehen eben immer vom Schlimmsten aus. Deshalb sollte eine wichtige E-Mail vor dem Abschicken noch mal unter der Prämisse betrachtet werden: Wie lässt sie sich mit der negativsten Unterstellung missverstehen? Am Ende aber habe ich es nie zu 100 Prozent in der Hand, wie jemand eine Botschaft aufnimmt. Auch die andere Person trägt Verantwortung dafür, dass eine Nachricht richtig ankommt.



Lesen Sie auch: Michel Barnier verhandelte schon mit Geiselnehmern. Was kann man von seinen Strategien lernen? Vor allem eines: Man muss bis ins Detail wissen, was auf dem Spiel steht.