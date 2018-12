RiskMap 2019 „Mehr Risiko bedeutet mehr unternehmerische Möglichkeiten“

Terrorist im Anmarsch: Das Anti-Terror-Seminar richtet sich an Geschäftsreisende, die den Worst Case durchspielen und auf Straftaten vorbereitet sein wollen. Sie erhalten theoretische und praktische Handlungsanweisungen für Terrorgefahr und damit eine Art Survival-Kit für Reisen in Teile Afrikas, nach Pakistan oder Afghanistan. Was bedeutet es, wenn man in einen Staatsstreich gerät? Was tun, wenn Terroristen mit Sturmgewehren vor der Firmenzentrale auftauchen?

Bild: Katrin Binner für WirtschaftsWoche