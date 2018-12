 RiskMap 2019: „Mehr Risiko bedeutet mehr unternehmerische Möglichkeiten“

Betrachtet man Ihre Weltkarte, sieht es in Europa ziemlich grün, also risikofrei aus. Warum sollte man sich als Unternehmer überhaupt noch aus dieser Komfortzone wagen?

Für die meisten Firmen ist das eine Frage, die schon längst beantwortet ist. Die Bäckerei im Dorf wird nicht mehr international expandieren. Und der mittelständische Hidden Champion ist bereits global engagiert. Es geht also nicht um Ja oder Nein, sondern darum, wie man sich im Ausland bewegt. Und da gilt: Je höher das Risiko, desto höher die Renditechancen.



Wie geht man also am besten mit den Risiken um?

Als erstes muss man verstehen, ob ein bestimmtes Problem das eigene Geschäftsmodell überhaupt betrifft. Als sehr einfaches Beispiel: Wer kaum Kunden oder Lieferanten in den USA hat, für den hat ein Präsident Trump keine große Bedeutung.