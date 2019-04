Rollen in Teams „Clowns fördern den Zusammenhalt“

Zu diesem Ergebnis sind Sie in Ihren Feldstudien in der Antarktis gelangt. Was zieht einen Anthropologen aus Florida zum Südpol?

Ich suchte einen Ort, an dem ich eine kleine Gruppe von Menschen über einen längeren Zeitraum beobachten konnte – und ein ehemaliger Kollege empfahl mir die Amundsen-Scott-Südpolstation. Dort arbeiten Wissenschaftler monatelang isoliert auf engstem Raum zusammen.