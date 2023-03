Rüstungskonzerne mit Imagewandel Die Arbeitgeber-Attraktivität hat ihre ganz eigene Zeitenwende

Bei MBDA beobachten sie dank der von Olaf Scholz ausgerufenen Zeitenwende eine ganz eigene Zeitenwende bei der Arbeitgeberattraktivität: „Früher kamen Bewerber zu uns, obwohl wir Ausrüster für die Bundeswehr sind, heute kommen sie zu uns, weil wir das sind“, so ein Sprecher des Unternehmens. MBDA fertigt den Marschflugkörper Taurus und Lenkflugkörpersysteme. In Deutschland will das Unternehmen die Belegschaft in den kommenden zwei bis drei Jahren „deutlich erhöhen“, wie es von dem Unternehmen heißt. Der Großteil der 1000 Mitarbeiter arbeitet am Hauptsitz des Unternehmens in Schrobenhausen in Oberbayern. Und MBDA verspürt ein gestiegenes Interesse bei Bewerbern: „Mit dem Überfall auf die Ukraine hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Verteidigung unseres Landes von Bedeutung ist. Heute ist Konsens, dass nur gut ausgestattete, ausgebildete und ausgerüstete Streitkräfte unser Land verteidigen können“, so der Sprecher.