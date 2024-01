Schlaf als Produktivitätsfaktor Müde Mitarbeiter – und was Unternehmen dagegen tun können

„Generell kommt es darauf an, dass Unternehmen das Thema ernster nehmen“, sagt Fietze. Schließlich schlafe jeder zweite Erwachsene in Deutschland deutlich zu wenig. Ein Beispiel könne sich die Wirtschaft am amerikanischen Profisport nehmen, meint er. So habe in der Eishockeyliga NHL jede Mannschaft einen eigenen Schlafcoach. Dort wisse man, wie bedeutsam das Schlafverhalten für die Leistungsfähigkeit sei. Bei den deutschen Arbeitgebern sei das Interesse dagegen immer noch begrenzt, vor allem unter den Entscheidungsträgern. „Wenn wir vor Unternehmen Vorträge halten, dann kommt die Führungsriege nur selten – aber genau die brauchen Sie, wenn Sie etwas verändern wollen.“