Schlafmanagement Besser schlafen trotz nächtelanger Verhandlungen

„Ein Drittel der Beteiligten“, so schätzt es Ingo Fietze, Schlafmediziner an der Charité in Berlin, „sind vermutlich sehr gute Schläfer.“ Sie kommen mit solchen Ausnahmesituationen verhältnismäßig gut klar. Doch was ist mit den verbleibenden zwei Dritteln, die nach schwierigen Verhandlungen nicht so leicht in den Schlaf finden?