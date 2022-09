Schlafmanagement Besser schlafen trotz nächtelanger Verhandlungen

Länger als 30 Minuten sollte man allerdings nicht schlafen, denn ansonsten läuft man Gefahr, in den Tiefschlaf zu fallen. „Aus dem Tiefschlaf kommt man sehr schwer wieder heraus – vor allem dann, wenn ein deutliches Schlafdefizit vorliegt,“ warnt Zolley. Also bloß nicht zu ausgiebig schlafen, wenn schon der nächste Gesprächspartner vor der Bürotür wartet oder eine wichtige Präsentation vorbereitet werden will. Betrage der Tiefschlafanteil normalerweise etwa zwei Stunden pro Nacht, so addiere er sich bei schlaflosen Nächten dementsprechend. „Aus zwei Stunden werden dann vier oder sechs, die der Körper nachholt“, sagt Zolley.