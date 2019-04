Schlichten oder nicht? So gehen Chefs mit Streit unter Kollegen richtig um

Ein erster Schritt dabei sei, mit einer für allgemeingültig gehaltenen Maxime des menschlichen Miteinanders zu brechen. Ein Chef sollte andere nicht unbedingt so behandeln, wie er selbst behandelt werden möchte – dazu seien die Menschen schlicht zu unterschiedlich. „Behandle andere so, wie sie behandelt werden wollen“, sei die bessere Wahl, so Kramer. Nur: Wie findet man das heraus? An dieser Frage ist mit Sicherheit schon mancher Chef verzweifelt.



Was Kramer und Ion an Grundlagenwissen empfehlen, ist aus der Perspektive vielbeschäftigter Führungskräfte recht umfangreich. Es beginnt mit der Selbstanalyse: Nur wer weiß, was für ein Persönlichkeitstyp er selbst ist, kann andere Typen erkennen und die Unterschiede verstehen. Ist man eher ein Nähe- oder ein Distanztyp? Jemand, der Beständigkeit schätzt oder Veränderung?