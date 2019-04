Schlichten oder nicht? So gehen Chefs mit Streit unter Kollegen richtig um

Bevor man das große Fass mit Problemgesprächen aufmacht, sollte man schauen, was man selbst tun kann, damit es einem in dem Konflikt besser geht. „Das führt oft schon zu einer emotionalen Entlastung und schützt auch vor blindem Aktionismus“, sagt Eilles-Matthiessen. „Man sollte sich auch überlegen, was will ich eigentlich und was werde ich in einem möglichen Gespräch sagen?“